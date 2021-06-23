期待新款Sony手機嗎？索粉久等了！Sony Mobile今（23）日正式宣佈，將於7月8日舉行大師級5G旗艦手機Xperia 1 III線上發表會，期待新機的朋友可同步鎖定，第一時間了解新機特點與預計的上市資訊。

Sony Mobile確認將在7月8日於Sony Xperia Taiwan官方Youtube頻道舉行Xperia 1 III線上發表會。Sony Mobile在2020年6月份正式發表Xperia 1 II，等於本次是時隔約一年才發表新一代機種，到底會有哪方面的升級，令人好奇。

極速進化 完美速拍 Xperia 1 III新機線上發表會

索粉搖滾包好禮。（Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真）

為了提前預熱新機，Sony Mobile也宣佈在7月9日20:00-21:30舉辦Xperia 1 III索粉線上嘉年華，邀請索粉們一起搶先體驗Xperia 1 III魅力！活動將自6月25日12:30開放報名，有興趣的消費者可透過Sony Mobile TW Line官方帳號完成「究極索粉挑戰賽」，即有機會獲得Xperia 1 III索粉線上嘉年華邀請函以及限量好禮「索粉搖滾包」，內含Xperia紀念漁夫帽一頂、Xperia索粉應援扇一支及驚喜贈品，數量有限，敬請把握！