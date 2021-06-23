北農爆發54例群聚感染，使得指揮中心直接介入，北市市場處23日表示，22日起已嚴格執行依身分證明文件證號尾數執行單雙號分流，24日凌晨起，凡進入台北第一、第二果菜批發市場場域，無論員工及承銷商，都需持有快篩陰性證明才能入場交易。

市場處表示，為確保全台農產品供銷穩定及避免群聚染疫風險，依農委會要求，自24日凌晨起，凡進入台北第一、第二果菜批發市場場域，無論員工及承銷商，都需持有快篩陰性證明才能入場交易。

市場處說，北市府正在對北農員工及承銷商造冊名單共4000多人，進行全面快篩，自21日起於萬大國小設立2線快篩站，22日於萬大國小設6線快篩站，濱江市場設3線快篩站，快篩量能充足，請在北農工作人員，盡速於23日完成快篩。

另為強化動線分流及人員降載，北農表示，已完成拍賣動線及空間分艙分流規畫，同時昨日起已嚴格執行依身分證明文件證號尾數執行單雙號分流。