第一金(2892)旗下第一銀行攜手湊伙公司合作推出「債券團購平台」，以新型態理財服務推廣小額債券團購，上線迄今註冊人數突破500人、達成3檔債券團購。一銀宣布，近期平台將新增「去仲介便捷轉讓服務」，讓會員持有的小額債券部位可相互轉讓承接。

一銀說明，1月25日上線推出的「債券團購平台」服務為新種交易模式，團購款項交付一銀信託管理，可確保款項專款專用，並防止款項挪作他用，確保資產完整性、也降低交割風險，保障「債券團購平台」會員權益。

同時，一銀與湊伙積極推廣小額債券團購服務，一銀藉由本身經營的社群媒體推播「債券團購平台」的相關資訊，隨著持續嘗試與修正推廣策略方向，「債券團購平台」的註冊會員人數及債券團購成團速度均已持續提升。

對於將新增的「去仲介便捷轉讓服務」，一銀指出，過往民眾購買債券後若欲賣出債券，只能透過國外券商或國內複委託業者。此次由「債券團購平台」提供的轉讓服務，可將所有湊伙會員均作為轉讓方交易對手，轉讓方亦能自行決定轉讓價格，落實真正的普惠金融。

展望後市，對於落實普惠金融與全方位信託服務方面，一銀表示，「信託2.0全方位信託推動計畫」將積極朝向資訊現代化、產品數位化、市場創新化3方向進行轉型，拓展銀行服務層面觸角，透過異業合作發展更多元信託服務功能。