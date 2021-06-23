23日，韓國每日新確診者數大幅增至兩周新高，最新數字是超過600位。疫苗接種率雖日益增加，但新變種病毒株卻是一大挑戰。

韓國政府表示，23日最新確診者數為645人，其中包括605位是本土案例，總染疫人數也增至152,545例。至於疫歿者也新增1位，總數增至2,007人，死亡率目前為1.32%。

全球現在都很擔心傳染性更強的Delta印度變種病毒入侵，而韓國已連續第4天，每天輸入病例超過40件。韓國尚未出現大量Delta新變種病毒株患者，但英國和美國等一些疫苗接種率雖已高達50%國家，正努力對抗這些新病毒。

目前，大首爾地區在最高5級警戒中，屬於2級限制，其它地區則是1.5級以下。同時，全韓國也禁止5人或以上私人群聚。

韓國自2月底開始打疫苗以來，已共有1507萬人，約29.4%已接種過一劑新冠疫苗。韓國政府計畫在9月之前，將為3600萬韓國民眾接種至少一劑疫苗，希望在11月能看見群體免疫。