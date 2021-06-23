新冠疫情嚴峻，國內不少民間團體、企業紛紛表示，願意協助政府購買疫苗，今日中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及「目前鴻海與台積電自購疫苗的進度如何？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，慈濟基金會早上的確有來送件，目前在就相關法律文件修改，雙方都給同樣文件，也有一起開會討論。
另外，也有媒體詢問「慈濟購買疫苗是否會比照台積電、鴻海，獲得總統府授權代表政府採購？」陳時中說，針對慈濟的部分會正式回文，但要看看到底是經過什麼管道，到底沒有現貨等，都需要再檢視和討論，但我們會正式回應。
新冠疫情嚴峻，國內不少民間團體、企業紛紛表示，願意協助政府購買疫苗，今日中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及「目前鴻海與台積電自購疫苗的進度如何？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，慈濟基金會早上的確有來送件，目前在就相關法律文件修改，雙方都給同樣文件，也有一起開會討論。
另外，也有媒體詢問「慈濟購買疫苗是否會比照台積電、鴻海，獲得總統府授權代表政府採購？」陳時中說，針對慈濟的部分會正式回文，但要看看到底是經過什麼管道，到底沒有現貨等，都需要再檢視和討論，但我們會正式回應。
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