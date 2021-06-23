中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月12日，國民黨立委洪孟楷提出三點紓困主張：「發現金、要疫苗、挺醫護」，這是因應三級警戒延長，政府應該做的三件事，這三件事政府應該優先考量、撇開政黨成見。

洪孟楷呼籲，發現金當國人救命錢，他說已經接到太多電話及陳情在這次紓困無法領取補助，警戒期間很多人無法有工作，日子快過不下去。發現金給國人當救命錢是首要之急。

此外，疫苗採購加大力道、增加彈性，洪孟楷說，感謝友邦願意捐贈我國疫苗，然而距離全體免疫數量有約一千萬劑的缺口。已經通過380億購買疫苗的特別預算，更應該彈性向還有疫苗餘額的國家洽購疫苗；當合格疫苗數量到一定程度，能開放民間機構100人以上公司、工廠、社區等申請，由醫護人員直接施打，加快效率並減少外出群聚感染。第三，加發醫護人員薪資津貼及新冠逝者撫慰金。

洪孟楷也提醒重視醫護人員的問題，他們壓力之大外人難以想像，建議加發最高50％薪資的三級警戒津貼；另外因新冠過世的國人已經500多例，對個別家庭來講都是難以承受的痛，給予撫慰金代表全體國人共同在一起，度過這次難關。