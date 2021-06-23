日前中央疫情指揮中心宣布7／1起接種對象不限廠牌擴增至第八類，桃園市長鄭文燦表示，醫療診所的預約系統、擴大接種人員的造冊以及28站社區接種站的規畫都會在7／1前完成精準有效的安排。

日前中央宣布7／1起疫苗接種對象擴大至第八類，且不限廠牌，其中擴大接種的第七類維持國家安全及社會機能正常運作者更分出14個類別需造冊，桃園市長鄭文燦指出，目前針對14類別造冊還有部分缺漏，並舉例，如交通運輸類的司機雖含計程車、遊覽車、國道客運，但市區客運、貨車司機卻未被納入。

鄭文燦指出，日前針對北農專案而進行5大青果、果菜市場的快篩已有2市場完成快篩，為了確保民生供應的穩定，鄭文燦強調疫苗優先接種對象除果菜、青果市場外，也會加上肉品、魚類等2大類的市場共計4大類市場都會納入疫苗的施打。

鄭文燦補充，這次擴大接種的範圍也包括鄰長、接觸一線防疫的志工等基層人員，並指出，目前桃園針對14個類別的部分還有很多細部的重要單位需要納入，故已請求各局處聯繫相關單位進行造冊，並且會在7／1前完成所有安排。

關於疫苗數量的部分鄭文燦指出，這次擴大接種範圍相當大，且關於高齡接種部分仍有14個年齡層各約1萬人次未接種，加上擴大接種對象，依照以往中央配賦量已及過去的施打率，這次的接種恐怕無法到65歲民眾，鄭文燦坦言疫苗數量仍然不夠。

針對疫苗接種的準備，鄭文燦指出，日前唐鳳政委已製作一套系統，但全國上線時間還待定，並表示，醫院跟診所如果可以建立預約系統的話對民眾更方便，且能將部分接種人員分流至醫院診所系統，而關於施打的時間，鄭文燦表示，中央會依照統計配賦疫苗給各縣市，會待疫苗配賦到後隨即開始施打。

關於孕婦施打莫德納選擇權的問題，鄭文燦表示，因為各專責醫院還有約7000劑莫德納疫苗，22日也由衛生局通知各醫院協助孕婦接種莫德納疫苗，並指出，目前桃園11家專責醫院都可以施打莫德納疫苗，且有部分醫院提供孕婦專用門診，可供孕婦前往疫苗的施打。