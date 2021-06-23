中華職棒計畫在6月29日復賽，以桃園、台中、斗六、台南、高雄做為比賽場地，暫時不開放球迷進場。對於有沒有機會閉門開打？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中華職棒的計畫已經報過來，由體育署審核中，看完才會送到指揮中心。

民間再買500萬劑BNT 慈濟今遞件食藥署申請
三級警戒擬延長至7月12日
#中華職棒 #復賽 #指揮中心 #體育署 #審核