中華職棒計畫在6月29日復賽，以桃園、台中、斗六、台南、高雄做為比賽場地，暫時不開放球迷進場。對於有沒有機會閉門開打？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中華職棒的計畫已經報過來，由體育署審核中，看完才會送到指揮中心。