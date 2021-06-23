中華職棒拚629閉門復賽 指揮中心回應了 14:572021/06/23 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職5隊達成共識，將29日定為復賽首日，並確定5場地作為比賽場地。計畫送至體育署審核中，看完才會送到指揮中心。（資料照，陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒計畫在6月29日復賽，以桃園、台中、斗六、台南、高雄做為比賽場地，暫時不開放球迷進場。對於有沒有機會閉門開打？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，中華職棒的計畫已經報過來，由體育署審核中，看完才會送到指揮中心。 民間再買500萬劑BNT 慈濟今遞件食藥署申請 三級警戒擬延長至7月12日 #中華職棒 #復賽 #指揮中心 #體育署 #審核 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級延長 牽動300多家股東會 04:102021/06/23 財經要聞 南檢檢察長涉超前接種 自請調查 04:102021/06/23 社會新聞 鴻海、台積電買BNT疫苗 陳時中曝最新進度 14:562021/06/23 生活 三級警戒有條件微解封 今拍板 04:102021/06/23 生活新聞 北車爆街友群聚 指揮中心：採專案造冊接種疫苗 14:272021/06/23 生活 北農54人染疫 擴大疫苗接種 雙北批發市場人員全打 14:202021/06/23 生活 足感心 立陶宛贈台灣2萬劑AZ 04:102021/06/23 焦點要聞 防疫炸鍋 綠瞬失兩大將急尋「新神人」 07:142021/06/23 政治 慈濟擬捐贈500萬劑疫苗 傅崐萁呼籲中央協助 13:312021/06/23 政治 拚29日復賽 中職提嚴格防疫計畫 04:102021/06/23 運動天地 教育人員施打疫苗獨漏大專教師 全教總憂成校園防疫破口 11:032021/06/23 生活 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 鴻海、台積電買BNT疫苗 陳時中曝最新進度 - 生活 颱風最快今生成 併入滯留鋒 全台致災降雨再炸3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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