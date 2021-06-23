今天在NBA季後賽太陽以104：103險勝快艇，將系列賽獲勝場次拉開到2：0領先，士氣非常高昂，而且這還是在沒有主力控球保羅(Chris Paul)的情況下達成。今天太陽一路跟快艇死鬥，到了正規賽最後0.9秒靠艾頓(Deandre Ayton)的空接灌籃絕殺，最後就以1分差拿下比賽。

比賽結束後艾頓成為這場比賽無庸置疑的獲勝功臣，不過今天太陽同時也有一位球員表現相當傑出，那就是頂替保羅的佩恩(Cameron Payne)，他此戰上場37分鐘繳出29分1籃板9助攻2抄截2阻攻全面成績，投籃命中率50.0%、外線25.0%、罰球75.0%，完美頂上後場指揮官角色。

Cameron Payne tonight:



29 PTS

9 AST

12-24 FG pic.twitter.com/CFvJtDOsBQ — NBA Quick Highlights (@NBA_QHighlights) June 23 2021

佩恩擔任保羅替補，季後賽表現普通，目前總共出賽12場，上場時間約22分鐘，平均11.8分2.7籃板3.9助攻，投籃命中率三圍是44.0%、35.4%、93.8%，沒有太過突出的表現，直到這兩場保羅缺席他才扛下先發重任，前一場得11分，這場爆發拿下29分。

但佩恩其實有段不為人知的故事，就是他一度被NBA拋棄，轉而去大陸CBA維生，不過更慘的是他才打兩場就遭球隊裁掉，留下平均22.5分6籃板7.5助攻成績，但仍懷抱NBA夢想的他依舊沒放棄，趁疫情影響加入缺人手的太陽，跟著球隊打泡泡聯盟，8場平均拿下10.9分，本季獲青睞和太陽簽下近200萬年薪合約。

佩恩目前才26歲，於2015年首輪第14順位被雷霆挑走，是韋斯布魯克(Russell Westbrook)跳開場舞蹈的好搭檔，可惜之後他被換到公牛、騎士，成為不太重要的角色球員，但因為他的堅持得以回到NBA，其中除了CBA他也曾經回到發展聯盟生存，而此戰打出名堂的他相信會在接下來的比賽更加有信心！