接種疫苗後猝死事件影響施打意願，出現長者緩打潮，全國接種率7％。部分診所出現剩餘疫苗，23日士林科教館的疫苗接種站門可羅雀。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心統計最新接種疫苗後死亡通報事件，昨天新增25件，年齡介於50~101歲之間，多數仍有慢性病史。

接種疫苗死亡今增25例，累積144件。圖為接種站。（本報系資料照）

發言人莊人祥表示，疫苗接種後不良事件，昨天AZ新增103件，46件屬於非嚴重不良反應，25件接種後死亡，32件是其他嚴重不良事件；莫德納疫苗新增2件，非嚴重和嚴重各一件。

莊人祥指出，25件死亡個案中，分別為18女、7男，年紀介於50~101歲之間，其中16人為75歲以上者，發生在接種後1日到7日內發生。7人是機構住民、6人洗腎、14人患有慢性病。

莊人祥並針對2名50多歲的個案解釋，其中一名50多歲的女性，有洗腎、高血壓的病史，接種後次日出現疑似腹膜炎的狀況，立即進行手術，術後兩天因為急救無效。6月25日會司法解剖。

另一個50幾歲男性，也是長期洗腎個案，在接種疫苗後次日有出現腹瀉噁心症狀，次日凌晨倒臥家中，到院前無呼吸心跳當天死亡，經過解剖發現心臟半膜疾病和高血壓心血管疾病。

疾管署署長周志浩也表示，目前染疫後死亡原因可能是染疫死亡，也可能是本身潛在疾病死亡，裡面的比例需要逐步釐清計算比較清楚。