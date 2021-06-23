中央流行疫情指揮中心統計最新接種疫苗後死亡通報事件，昨天新增25件，年齡介於50~101歲之間，多數仍有慢性病史。
發言人莊人祥表示，疫苗接種後不良事件，昨天AZ新增103件，46件屬於非嚴重不良反應，25件接種後死亡，32件是其他嚴重不良事件；莫德納疫苗新增2件，非嚴重和嚴重各一件。
莊人祥指出，25件死亡個案中，分別為18女、7男，年紀介於50~101歲之間，其中16人為75歲以上者，發生在接種後1日到7日內發生。7人是機構住民、6人洗腎、14人患有慢性病。
莊人祥並針對2名50多歲的個案解釋，其中一名50多歲的女性，有洗腎、高血壓的病史，接種後次日出現疑似腹膜炎的狀況，立即進行手術，術後兩天因為急救無效。6月25日會司法解剖。
另一個50幾歲男性，也是長期洗腎個案，在接種疫苗後次日有出現腹瀉噁心症狀，次日凌晨倒臥家中，到院前無呼吸心跳當天死亡，經過解剖發現心臟半膜疾病和高血壓心血管疾病。
疾管署署長周志浩也表示，目前染疫後死亡原因可能是染疫死亡，也可能是本身潛在疾病死亡，裡面的比例需要逐步釐清計算比較清楚。
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