64歲林姓女計程車運將日前上午駕車行經高市三民二分局前，一時閃神自撞路邊停車，派出所及少年隊便衣警察聽到巨大撞擊聲，火速衝出去查看，見車體冒出白煙，狀況危急，奮不顧身將運將和同行許姓乘客等2人救出送醫，所幸並無大礙。

運將林女說，當日早上到醫院施打肺炎鏈球菌疫苗後，身體感到疲憊，中午自覺情況恢復，又執業開計程車，不料載送同行66歲許姓乘客行經分局前，一時閃神，自撞路邊停車，強勁的撞擊力造成車內安全氣囊均爆出，引擎也冒出陣陣白煙。