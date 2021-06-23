小黃高雄警局前自撞路邊停車 女運將：一時閃神 15:022021/06/23 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 64歲林姓女計程車運將日前上午駕車行經高市三民二分局前，一時閃神自撞路邊停車，派出所及少年隊便衣警察聽到巨大撞擊聲，火速衝出去查看，見車體冒出白煙，狀況危急，奮不顧身將運將和同行許姓乘客等2人救出送醫，所幸並無大礙。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 64歲林姓女計程車運將日前上午駕車行經高市三民二分局前，一時閃神自撞路邊停車，派出所及少年隊便衣警察聽到巨大撞擊聲，火速衝出去查看，見車體冒出白煙，狀況危急，奮不顧身將運將和同行許姓乘客等2人救出送醫，所幸並無大礙。 運將林女說，當日早上到醫院施打肺炎鏈球菌疫苗後，身體感到疲憊，中午自覺情況恢復，又執業開計程車，不料載送同行66歲許姓乘客行經分局前，一時閃神，自撞路邊停車，強勁的撞擊力造成車內安全氣囊均爆出，引擎也冒出陣陣白煙。 男女大學生雙亡詭異畫面曝光 副駕車門打開倒退又前進 頭文字D失速 車頭撞爛駕駛輕傷 #自撞 #路邊停車 #小黃 #閃神 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆不滿醫療處置 男大鬧急診室 04:102021/06/22 地方新聞 老先生買瓜受困邊坡 暖警抬車助脫困 09:022021/06/23 生活 連日大雨短髮妹閃坑洞自摔 警車擋路神救援 14:212021/06/22 社會 嘉義大學新民校區新建學生宿舍動工 將有378個床位 13:312021/06/23 寶島 新莊7旬老翁陳屍車內遭誤熟睡 警開門見藥袋與嘔吐物 11:362021/06/23 社會 鸚鵡迷路頻撞派出所玻璃嚇壞警 尋獲飼主笑稱：牠還知道報警 10:232021/06/22 社會 防疫炸鍋 綠瞬失兩大將急尋「新神人」 07:142021/06/23 政治 房思瑜騎YouBike遭汽車追撞 驚曝「差點就在輪下」 08:102021/06/22 娛樂 立陶宛正妹昔搭北捷洋娃娃睡相爆紅 9年後現況令人心碎 20:522021/06/22 娛樂 VanLife主力報到 福斯商旅T6.1 California Coast 258.8萬元上市 12:122021/06/23 汽車情報-汽車新聞 3級警戒超過一個月 警取締擅闖墾丁風景區22例最多 12:402021/06/22 社會 社會熱門新聞 「吳博毅」外送員街頭打人落跑 熊貓軍團呼叫追車：支援輸贏 - 社會 8男3女3小時「不限次數」雜交趴 主持人賺8千要賠12萬 - 社會 女同事不愛穿內衣頻露點 他嘆不敢直視挨轟：看眼睛很難 - 社會 北農送貨員發燒逾月騎車自摔驗出確診 3處理員警快篩陰性 - 社會 人夫秀3寶戲水照比基尼辣妻超搶眼 網笑：把圖放大的承認 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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