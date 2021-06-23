【愛傳媒獠次郎專欄】講到民雄，大家首先聯想到的就是「鬼屋」，其實除了鬼屋之外，民雄有許多著名的美食，像是民雄鵝肉、民雄肉包，但這些其他地方也有，只有這次我去吃的美食，是當地才有的，就是「椪皮麵」。

椪皮？什麼是「椪皮」？

其實椪皮就是炸豬皮，跟我之前去彰化北斗吃的高麗菜飯上那塊畫龍點睛的滷炸豬皮一樣，就是將炸豬皮慢慢燉滷了幾個小時，讓它吸收了滷汁的鹹香，滷得軟爛軟爛，然後將這滷得變成透亮的金黃色，就像麵筋般Q彈有嚼勁的「椪皮」，和滷汁一起澆在燙熟的油麵上，就是民雄知名國民美食「椪皮麵」。

而吃這椪皮麵，一定要再加上一點點店家特製的辣醬提味，另外就是一定要加一顆滷蛋，因為這家的滷蛋不是普通的滷蛋，蛋很大顆，像是用鴨蛋滷的，而且一顆也是10元，沒吃到這顆滷蛋絕對是你的損失。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

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