【愛傳媒黃文博專欄】我現在不要你這位朋友，是不想以後你把我當敵人。

拜登喪犬，蔡英文發文致悼。值此台美「非同盟戰略合作關係」如膠似漆之際，你贈我疫苗，我悼你犬憂，兩想往還，互送秋波，係屬正常。

悼犬文一出，有頌揚者，讚其反應得體，因美國人視犬如家人，發文隔洋送暖，適足以回報美國跨海贈苗之義舉。亦有責難者，批其矯情，哀悼美國犬的速度遠勝哀悼台灣人，坐實了雙標冷血指控。

我無意議論悼犬文，卻因此想起因疫情而起的多項爭議，如國際疫苗採購疑雲、國產疫苗闖關疑雲、郭董捐贈卡關疑雲、打AZ致死原因疑雲、英國變種病毒破口疑雲、第二類接種人員名單疑雲。

疑雲林林總總，但輿論攻防總可以歸類為兩方勢力，一方相信政府、護衛官員，另一方質疑政府、唾棄官員。

立場各異的評論，透過社群轉傳，分享者自會篩檢看得下去的評論，在鞏固自身心防之餘，並有助於維持同溫層色溫一致，不讓自己人看了不開心。偶有摘錄分享對方言論者，其摘錄用意亦多為訕笑譏諷對方智障無腦。

我在同溫層久矣，一向不遮掩自己立場，對協助維繫色溫也不吝付出，因此絕不自認客觀。然而我有追根究柢的習慣，堅持綜觀兩造雙方評論，避免自限理智失衡，即使彼方言論如何無理，仍強迫看完。

其實，強迫自己讀完相信政府、護衛官員的言論，極不容易，難免刺眼傷腦損元氣，所幸心中那一把尺，也就是立場，已內化形成校正回歸機制，保護自己免遭洗腦。

上面這段話，把主客易位，寫成是彼方說的話，同樣成立。問題是，連像我這樣願意按耐脾氣閱讀彼方言論的人，都如此立場鮮明，絕大多數只願意待在同溫層的民眾，其各自立場之牢固，絕對超乎想像。

就算還有為數不少的人標榜客觀中立，呼籲彼此尊重，或動輒兩邊各打五十大板，但面對關鍵的價值抉擇時刻，如選舉，中間選民左望右看，還是必須二擇一。

台灣，六十年來離彼此越來越遠的立場，各據一方，合力扯開認同的傷口，永難癒合。

在言論立場歧異的台灣，篩檢言論已成反射動作，你是什麼立場，就會相信什麼言論，也會替那些言論辯護，更會認為立場歧異的對方無可理喻兼無可救藥。

社群上的瀏覽人，自戴濾鏡，有效濾除對方言論，而整個言論市場，壟罩在藍色與綠色兩個巨大濾鏡下，視對方言論如病毒，去之後快，毫無理性論辯空間，而且，彼此都會指責是對方不講理。

傳統傳播學的守門人理論，負責看守把關的是主流媒體，目標明顯，媒體難以卸除篩檢言論的責備。

台灣現況，無數大小媒體開啟濾鏡，自我守門，量產出的特色言論（特別藍色或特別綠色），藉由社群上的個人再一次開啟濾鏡，自我守門，篩檢接收熟悉的言論，噴發於群組中，如灑下鎮靜劑，撫慰人心；如灑下興奮劑，鼓動人心；如灑下麻醉劑，麻痺人心。雙重濾鏡，處處可見，堅壁清野，嚴守門戶。

言論，經由戴濾鏡的守門人們雙重自我守門，如揉洗掉麩質的麵糰，只有形體，沒有勁道。做成饅頭，餵食自己人，富有口感，卻缺乏營養。

或許正如行銷大師Seth Godin（紫牛的作者）所說：「不要追求more，enough就好，我只想為那些認同我的人而工作。」在立場主導一切，妥協就是投降的台灣社會，輿論言論真的做到Godin所說「只為某些人，不為所有人」悲哀但無奈，不甘如此卻沒有選擇。

我無奈，我選擇守護我認為正確的同溫層，我相信蔡英文重視拜登的愛犬勝於台灣染疫身亡者，我相信執政黨在立院否決8項在野黨提案背後有著不可見人的秘密。

我相信的一切，如同跟我看法相反的朋友所相信的一切，全都是相信我們自己堅持的立場而已。問題是，在這個真相渾沌不明，掩蓋真相甚至變造真相的地方，除了立場，我能相信什麼？

經過疫情突起的一番折騰，我有更多時間思索朋友的定義，有平日相處不輟的朋友，有長年深交的朋友，有演算法牽線的朋友。

在這場大難當頭的攻防戰中，各方朋友們，很多人不忍了，不演了，不躲了，不啞了。喔！這才發現，原來某某某戴著跟我同色的濾鏡，原來某某某戴的該色濾鏡既深且厚，原來某某某是善於偽裝的藏鏡人。

我本非面面俱到之人，無法處處與人為善，朋友於我，寧缺勿濫，連是否要加臉書牽線的朋友，都躊躇再三，顧慮新進朋友看了我的貼文會不開心，而我也從不認為自己的貼文能夠穿透綠色濾鏡，改變對方立場，因此朋友數成長緩慢。

在如此有限的朋友中，有人贊成苗博雅說的「全國⋯⋯縣市⋯⋯一起陪雙北在坐牢」，我尊重。有人贊成衛福部次長說的「這一波疫情⋯⋯萬華地區⋯⋯這個地方是一個破口」，我尊重。有人贊成「買不到疫苗全因中國阻撓」的說法，我尊重。

我唯一沒辦法尊重的，是有很多人給予政府無限上綱的寬容，眼裡盡是溫暖肯定，嘴上滿是甜蜜稱許，領導人幹甚麼都是對的，政府怎麼做都要支持。結果，無限上綱的寬容養出一個專制政府，寵出一位極權總統。

總統的悼犬文，一點都不重要，讓台灣質變成披著民主外衣的獨裁國度，才重要。但，還有更重要的⋯⋯臣服於威權，甚至助長威權的民眾，包括我的一些朋友，一口口餵養出專制政府與極權總統，這才是最重要的。

因為疫情期間意見相左，要跟朋友劃清界線，值得嗎？是否小題大作了。

看看魏晉時期竹林七賢的嵇康所寫名作「與山巨源絕交書」吧，為了推辭好友舉薦任官的事，洋洋灑灑的要跟好意促成者絕交，雖義正詞嚴，也未免小題大作了。

事實上，嵇康的絕交書不僅明志，字裡行間正是不願與當道同流合汙的立場問題。對了，還是那句話，在混混濁世，除了立場，我能相信什麼？要我跟無條件相信政府、護衛官員的朋友稱兄道弟，辦不到。要我跟身上藏了一支比我還大支濾鏡的藏鏡人虛與委蛇，辦不到。要我跟臣服極權的民主背叛者博感情，辦不到。

可見的將來，當台灣逆向演化變成亞洲繼北韓之後的獨裁政權，與其到那個時候，由他們視我為反動敵人，不如現在由我解除跟他們的朋友關係。

別勉強當朋友，被朋友氣到，會內傷。當路人，彼此遇到，還能互相點個頭。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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