中國社會科學院工業經濟研究所期刊《China Economist》23日發佈2021年第2季「中國經濟學人熱點調研」結果，預計今年第2季的經濟成長率（GDP）為12.2％左右，全年經濟增速有望達到9.4％。

據第一財經引述中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼表示，第2季經濟成長的增速出現年增率上升，其中有低基期因素與工業、投資、外貿等主要經濟指標改善，同時經濟恢復的平衡性和內生動能趨於增強等因素，分析國民經濟持續向好，要高度關注經濟政策的靈活性。

觀察大陸國家統計局日前發布的5月總體經濟數據顯示，生產和需求同步恢復，5月全大陸規模以上工業增加值的年增率為8.8％；社會消費品零售總額3兆5945億元人民幣、年增率12.4％。

李鋼表示，尤其值得一提的是就業形勢在好轉。5月城鎮調查失業率為2019年1月以來的低點，就業優先的政策取得很好的效果。資料顯示大陸1到5月的全國城鎮新增就業574萬人，完成全年目標的52.2％。單看5月的城鎮調查失業率為5％，比4月下降0.1個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。

同時不少機構也對大陸發布經濟預測報告。根據Wind資料顯示，近10家國內外市場研究機構對今年大陸第2季GDP增速的平均預測值為8.6％，其中最大值為12％，最小值為7.6％。