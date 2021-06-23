行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，疫情期間美國與澳洲趁G7峰會空檔宣布完成自由貿易協定，是英國脫歐之後第一個自由貿易協定；經濟學人也剖析英國經濟復甦，就業職缺增加最低工資已破平均(中位數)的55％，在先進國家中高居第二。

更早些日本代表在CPTPPP(跨太平洋夥伴全面進展協定)部長會議宣布，英國今年2月申請加入CPTPP，各國同意即日起展開談判，預計期間1年完成。

乍看之下3個各自獨立的話題，就在疫情三級警戒期間，從眼底閃過，政府大概沒什麼感覺，正為當前台灣還在為普篩、疫苗爭辯時，其他國家已經開始嶄新貿易布局。

台灣只有2300萬人口，能坐擁5400億美元外匯存底，人人皆知對外貿易的重要性。2001年關稅領域加入WTO，也是希望可以融入國際經貿體系，可惜2003年多哈回合談判不利，各國改弦易轍改向雙邊或多邊的自由貿易協定。

台灣因為外交逆境始終沒有突破，2008年兩岸氣氛緩和，甚至完成ECFA早收清單，更完成台星、台紐雙邊協議，正期待與其他亞太夥伴繼續協商，卻因為兩岸服貿協議卡關，所有對外經貿整合談判受阻停頓至今。

疫情已經引起對全球化、區域化制供應鏈反思，目前全世界重視台灣在全球供應鏈中的地位，但是如果台灣在經濟整合上一籌莫展，基於現實的關稅、智財權及貿易壁壘，尤其是資訊科技協定（ITA）的庇護弱化，重組後的價值鏈恐怕只有兩種選擇，主流企業會離開台灣或者全球供應鏈跳過台灣。無論何者都不是樂見的，所以英國都慎重處理區域經濟整合台灣恐怕更要加緊腳步，力求達陣。

誠然兩岸問題、涉及國際現實，希望回到2009年11月雙方簽訂金融三項MOU時平起平坐，各用準官銜的氣氛恐怕不容易，但至少校正回歸到白手套階段，讓海基、海協恢復功能，善用善用本身的巧勁，「小事大以智」，美國75萬劑疫苗，兩周後變為250萬劑，巧用Geopolitics(地緣政治)元素，加上民間的One last push，就是最佳佐證。

陳冲說，英國在區域經濟整合上，仍然努力不懈，地理上跟Trans Pacific根本沾不邊，也要努力擠進CPTPP，單是6月份的3項消息，就可看出英國的韌性與意志，對台灣而言，英國最近的動作，就算不是棒喝，也應是鬧鐘吧！只不曉得鬧鐘的聲音是否夠大？