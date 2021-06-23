「抗疫女神」賈永婕日前找了企業界、演藝圈好友等，共同募集300多台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），目前也陸續送往各大醫院，今(23日)她收到慈濟醫院院長傳來的影片，原本插管的的病患，使用「救命神器」後有顯著效果，還能在病房「跳起舞來」，讓她感動直呼「很開心」。

賈永婕興奮發文表示，影片有經過慈濟醫院院長同意PO出來，只見病人是重症患者，原本要插管治療，但用了HFNC取代插管，「他好像在跳恰恰復健，跳起來」。

看到病患使用HFNC後有顯著改善，讓賈永婕也相當開心，並對外喊話「大家都要有信心我們一定可以度過的！」網友看了也很感動，直呼「我要哭了！謝謝」、「太令人感動的畫面了」、「真的很棒、因為有妳可以救回無數生命」。

其實賈永婕不僅募到9千多萬捐了300多台「救命神器」HFNC，在聽到醫護也缺PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）時，更是毫不猶豫就自掏腰包將全台剩下的46台買下，之後又向國外訂貨，砸了約500萬買了100多台機器。

而賈永婕的善行目前也不會停，她表示將會繼續支援前線：「如果我跟朋友們還沒破產，我就是繼續幫忙。」