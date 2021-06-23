因疫情影響，全台三級警戒持續中，為了防疫互相保護，諸多工作與日常生活都得受到限制或暫停，包含演藝圈也受到影響，許多藝人都暫時停工宅在家，包含可愛夫妻檔孟耿如、黃子佼，防疫期間倆人仍經常更新社群，跟粉絲分享如何度過在家的時光，不料孟耿如昨(6/22)突然po出對老公呼巴掌的短片，黃子佼當場嚇傻還落淚，引發熱議。

黃子佼與孟耿如的婚禮因疫情兩度延期，原預計5月16日辦小型家宴加上市集，但最終因本土疫情爆發，倆人達成安全第一的共識，忍痛取消婚禮，而疫情也讓小倆口暫時放下工作，一起宅在家，黃子佼常分享「防疫自煮」成果，老婆孟耿如則包辦倆人打發時間的可以做的事情，還拍成影片分享，看得出感情甜蜜，閃瞎眾人。

孟耿如昨天在IG分享兩段影片，主角是老公黃子佼，她說明：「我們家有一個沙發，不管你今天睡的再飽，只要坐上那個沙發，你就一定會睡著，我們稱它為『惡魔沙發』」，因此她跟老公約定要玩一個遊戲，醒著的人可以打睡著那個人一巴掌，孟耿如表示：「於是我就再也沒睡著了，整個人亢奮的呢」。

影片中，上了沙發的黃子佼沒能躲過睡魔召喚，不小心進入夢鄉還睡超熟，孟耿如於是邊拍影片邊逼近，在他臉上搧了一掌，讓黃子佼當場嚇醒，一臉憔悴，問老婆：「為什麼打我？」，孟耿如提醒正在玩睡著的人挨巴掌的遊戲，黃子佼還狡辯表示在家看電視睡著不礙事，被老婆酸防疫在家都在睡覺，以後不叫醒他，佼佼聞言立刻搞笑緩頰：「為什麼要打菲哥？」，並以現在蓄著落腮鬍的模樣模仿了大前輩張菲，逗樂眾網友，也加入戰局「最後一句也太好笑了吧！」、「怎麼可以打金鋼狼」、「蠻大力耶！佼哥脾氣好好喔，很多男生應該會翻臉吧」。