鴻海科技集團宣布與 Gogoro 共同簽署合作意向書 (Memorandum of Understanding)，雙方在技術與生產上形成策略夥伴。這項合作讓 Gogoro 能透過鴻海的高科技製造實力，提升電池交換技術及智慧電動機車生產的能力與規模，從而促進 Gogoro 的全球拓展規劃，包括此前 Gogoro 已公布的印度與中國市場合作計劃，並滿足全球各地對於電池交換生態系統與日俱增的需求。

「當全世界都在以嶄新方式迎向智慧電動運輸之際，如何將這些創新選項推廣到全球每個角落的消費者，已成為新的挑戰，鴻海與 Gogoro 的策略合作就是要解決這個難題。」鴻海科技集團董事長劉揚偉 (Young Liu) 表示：「這項合作將Gogoro 先進的電池交換和智慧電動車輛科技結合鴻海廣大的全球生產製造能力，讓 Gogoro得以在世界各地大量佈建智慧電池交換生態系及車輛。」

雙方簽署合作意向書後，鴻海和 Gogoro 的團隊將同步推動多項合作計畫，涵蓋智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域。透過整合鴻海集團堅實的生產能力、全球化工廠佈局與嚴格的品質控管，Gogoro 將更聚焦在產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。

「當 Gogoro 的生態系，持續領導業界向都會能源補給與電池交換系統演進時，我們是否具有快速增加生產量能、並滿足全球需求的能力將極為重要。」Gogoro 創辦人與執行長陸學森 (Horace Luke) 認為：「作為全球電子製造服務的領導者，鴻海專注開展創新科技、承諾永續電動運輸，是 Gogoro 學習與合作的絕佳選擇，我們將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。」

鴻海規劃的「3+3」發展策略：包含「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三大核心技術領域。透過與 Gogoro 的合作，鴻海將合作對象從四輪汽車廠延伸至二輪智慧電動車輛及電池交換技術。除了在電動汽車領域積極推動 MIH 聯盟，集結了超過 1600 多家軟硬體夥伴，鴻海也充分運用在 ICT 產業的全球佈局、整合能力與速度優勢，成為國際主要車廠的合作對象。

鴻海在全球市場擁有供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。

Gogoro 在開發緊湊的電動動力、智慧電池設計、電池交換，利用人工智慧電池管理安全與供需平衡的先進雲端服務上。扮演Gogoro 生態系核心的 Gogoro Network 是一個高效的電池交換平台，在台灣已建置超過 2100 座電池交換站與擁有近 40 萬名騎士，每日電池交換數達 27 萬次，目前累計電池總交換次數近 2 億次。除了核心的 Gogoro Network 以外，Gogoro 發展了一系列Smartscooter 智慧電動機車，同時也透過 Powered by Gogoro Network 方案將 Gogoro 的創新與包括電動動力單元、控制器、智慧系統等智財提供給合作的品牌車輛製造商，讓夥伴可以開發與推出使用 Gogoro Network 電池交換但各自獨特的車輛產品。