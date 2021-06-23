鴻海(2317)今（23）日宣布與電動機車業者Gogoro簽署合作意向書（MOU），就技術及生產方面策略結盟，藉由鴻海提升Gogoro的電池交換技術及智慧電動機車生產能力與規模，加速Gogoro的全球拓展計畫，滿足全球與日俱增的電池交換生態系統需求。

鴻海與Gogoro表示，雙方團隊未來將同步推動多項合作計畫，包括智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域，整合鴻海集團生產能力、全球化工廠布局與嚴格的品質控管，Gogoro則聚焦產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。

鴻海董事長劉揚偉表示，全球均以嶄新方式迎向智慧電動運輸，鴻海與Gogoro策略結盟，可解決將創新選項推廣至全球消費者的難題，將鴻海的全球生產製造能力結合Gogoro的電池交換和智慧電動車輛科技，使Gogoro在全球各地大量布建智慧電池交換生態系及車輛。

Gogoro創辦人與執行長陸學森認為，隨著公司生態系朝向都會能源補給與電池交換系統演進，專注開展創新科技、承諾永續電動運輸的鴻海，為Gogoro學習與合作的絕佳選擇。雙方未來將共同攜手，將智慧移動方案推廣至全球各大城市最前線。

鴻海鎖定「3＋3」發展策略力拚轉型升級，其中在電動車領域積極推動MIH聯盟，集結超過1600家軟硬體夥伴，並成為國際主要車廠合作對象。此次透過策略結盟Gogoro，將合作對象從四輪汽車廠進一步延伸至二輪智慧電動車輛及電池交換技術

鴻海表示，集團在全球市場擁有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件，可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來將致力開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。