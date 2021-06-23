因擔心高度傳染性的Delta變種病毒已經入侵，紐西蘭周三提高了首都威靈頓（Wellington ）的新冠疫情警戒級別。這個最早在印度發現的變種病毒已在其鄰國澳洲引發新一波的疫情，該國人口最多的新南威爾斯省（ New South Wales ）亦於周三收緊防疫限制。

作為遏阻疫情爆發的預防性措施，紐西蘭首都威靈頓將進入該國的2級警戒狀態，距離全面封鎖僅差一個級別。這項措施暫定持續到周日午夜。

防疫模範生紐西蘭這4個月以來一直保持本土零確診的記錄，但一名澳洲遊客周末從威靈頓返回雪梨後被檢測出陽性確診。

紐西蘭新冠應對部長Chris Hipkins在記者會上表示：「這不是封鎖……這些是預防措施，在我們追蹤接觸史並完成必要檢測時，會一直維持這些措施」。

在其2級警戒下，該城市的辦公室、學校和企業仍可開放，但必須保持社交距離規則。可以舉行體育和娛樂活動，但必須遵守人身距離等規定。而根據規定，該市將不得舉辦超過100人的聚會，包括婚禮、葬禮等活動。

由於兩國的疫情控制得當，今年早些時候，紐西蘭與鄰國澳洲同意放行免隔離的旅行泡泡。

澳洲人口最多的新南威爾斯省最近出現的新感染群，在一周內激增至30多例，促使紐西蘭暫停旅行泡泡計畫。

因擔心這個Delta變種病毒的新感染群將引爆大規模傳播，新南威爾斯省周三收緊了雪梨的聚會和人員流動限制，包括禁止非必要的跨區旅行、家庭聚會僅限於5人，以及包括辦公室在內，所有室內場所都必須配戴口罩。這項措施將為期一周。

新南威爾斯這一個多月以來的第一個破口與一名載送海外機組人員的司機有關。截至當地時間周二晚上8點，該省公布10個新增病例，但之後又發現了13個新病例。