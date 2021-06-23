友訊(2332)宣布，將在今年MWC西班牙巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)發表最新連網技術，包含友訊最新的5G企業專網、Nuclias Cloud雲端網路管理平台、Nuclias Connect遠距網管部署和智慧家庭解決方案。全球因新冠疫情，居家辦公、遠距上課已成為常態，企業也積極進行數位轉型，友訊利用5G新科技、IoT物聯網、AI人工智慧等創新技術，打造完善的網路環境，啟動新型態商業模式與智慧生活。

當智慧工廠、醫療和交通等產業需要在郊區建置大型網路環境時，常常面臨傳統固網建設成本較高的問題。在MWC中，友訊展示最新的5G企業專網技術，透過5G固定無線存取網路(FWA)，加上友訊的5G CPE新品，提供高頻寬、低延遲行動連網。在疫情趨動的遠距應用帶動下，5G將會在無線寬頻網路發揮關鍵作用，提高企業產能及作業效率，進一步提升競爭力。

友訊表示，隨著遠距教學、遠距辦公等趨勢，企業和各組織越來越需要可中央管理的網路系統，輕鬆地遠端存取和管理分佈在不同地點的網路設備。Nuclias Cloud提供以雲端為架構的中央式網路管理，可遠端監控、分析報告、電郵監控警訊、零接觸網路部署等。Nuclias Cloud無須IT技術人員，也能快速地遠程部署管理，100%透過雲端平台管理網路，無限擴展網路設備。友訊透過網路架設情境展示Nuclias Cloud多項升級功能，以及可搭配的WiFi 6無線基地台和雲端管理SD-WAN閘道器新品，為各類型組織提供輕鬆易用、更安心的雲端網路管理平台。

若企業需要遠距網管部署，友訊Nuclias Connect則可建置在原有的IT設備基礎下，集中管理並優化無線設備連網效能，提供企業專屬且具高度安全性的網路。企業可利用友訊的WiFi 6無線基地台、智慧網管交換器和無線網路控制器等，搭配Nuclias Connect來遠距管理並監控網路狀況。Nuclias Connect的直覺式UI設計、進階分析和簡易多站點管理功能，讓中小型企業能以經濟實惠方式部署及擴展其內部網路。