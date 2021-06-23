周三公布的一項調查數據顯示，受到封鎖逐步解除的影響，英國雇主對英國的經濟信心來到近5年的最高水準；但是缺乏員工來填補職缺的問題日益嚴重。

英國招聘與就業聯合會(REC)測量的商業信心指數上漲21%，讀數來到+11。這是約自2016年英國公投退出歐盟以來的最高水準，也是自2018年以來該指數首次處於正數區間。

REC表示，該經濟信心是自2016年3月以來的最高水準。

REC執行長Neil Carberry表示，雇主對英國經濟信心的這種增加是驚人的。然而整體經濟出現勞動力和技能短缺情況，新冠傳染病使此一情形惡化。如果不迅速處理，可能會減緩經濟復甦。

英國經濟已顯示出強勁復甦，從去年的近10%萎縮中走出；英國央行認為，英國經濟要到今年第四季才能恢復到疫情爆發前規模。

該調查是於3月8日至5月28日期間，對600家企業雇主的電話調查而得出的。