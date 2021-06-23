台北增22例！北農群聚最新情況 柯文哲召開記者會｜2021.06.23

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布再度延長三級警戒到7月12日，台北市今日新增22例本土確診，另對於北農感染事件、士林長照機構一案，以及北藝工地爆發40人確診等，是否有最新進度，台北市長柯文哲於下午記者會說明。

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柯文哲表示，就趨勢圖來看，台北市確診案例有4522個，數量相當多，陸陸續續也解除隔離3652人，台北市確診案例一直在減少，最近媒體把過去累積的病例一起報告，就像台北藝術中心，案例早就結束，甚至出院、解除隔離，也重新開工了，這都好幾個禮拜前的事了，北農50幾例也是過去一段時間累積的，「有些新聞真的太誇大了」。

針對北農案，柯文哲表示，從21、22、23日這3天來看，快篩3200人，陽性11人，陽性率約0.34％，相較於台北市20家急救專責醫院都有1％上下，總體來說北農沒有所謂感染特別多，但因出入的人來自各地，組成相當複雜。柯文哲也說，今晚會和疫情指揮中心討論跨縣市疫調的問題。

不公布足跡遭疑蓋牌，柯文哲說，哪有什麼蓋牌，每個確診案例要輸入資料再上傳中央，所以不可能蓋牌，其實台北市總確診人數慢慢下降，如果要把過去一個月包一包拿出來講，對那些有心人士的操作，「唉，很痛苦」，認知是一回事、操作是一回事，民眾看了報導後怎麼認知又是另外一回事。

柯文哲指出，最近看疫調，有人打了疫苗14天後發病，因抗體還沒發揮作用，不過醫學是統計科學，雖然兩劑都打完了也不能保證百分之百不得病，而疫苗本來就不是萬靈丹，但是特效藥。

記者問道，指揮官陳時中等人凌晨突襲北農，前腳剛走，市長後腳就到，是否有王不見王的意味？柯文哲說，自己行程早就排定，至於陳時中4點要特別跑來，只能表示歡迎，也不能說不讓他來。

針對北農案，是否向中央提出需求，或由醫福會執行長王必勝介入管理？柯文哲回覆，此事發生在台北市境內，會負責、會處理，針對跨縣市疫調部分，今晚會與中央討論。

此外，民進黨立委高嘉瑜今日表示，「男人都不能相信」，柯文哲曾答應她不會公布姓名，結果又講出來。對此柯文哲認為，與其被擠牙膏凌遲，不如就來處理，強調沒有跟高嘉瑜說不講名字，是說「這個逃不掉」，至於理由、原因則讓她自己去解釋，「有時直接面對比較簡單」。