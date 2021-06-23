台北農產運銷公司疫情引發全台關注，環南市場今也傳出有22人確診，議員許淑華擔憂會變成另一起群聚案，而北市府曾在18日派遣機動快篩隊至環南市場快篩，許淑華指出，攤商工作人員共有2800人，卻僅篩檢780人，有環南市場員工爆料指出，18日排隊篩檢，竟找不到自己的名字，他不死心排了3次隊最後才找到，他質疑，市場處在搜尋名字也很馬虎。

該名員工在「我是萬華人」臉書社團爆料，18日做快篩從上午9點30分開始排隊，排到他時市場處人員卻說找不到他的名字，後來又重新排一次，還是找不到，詢問市場處人員的回應竟是，「快篩不是每個人都有，是攤位抽幾位出來做快篩，沒有你的名字，就自己去外面做快篩」，讓他很傻眼。

該名員工指出，於是他不死心排了第3次隊，終於有他的名字，他質疑，市場處看名字很隨便，並不是一張一張找，而是隨便亂翻的看，看沒有就說沒有名字，他說，前前後後花了3個半小時。

該名員工說，回家後他打給北市府質疑為何快篩沒有全部的人都做，竟得到政府官員回覆，我們還沒有接到命令所以不知道，他指出，假設100人中有95個人做快篩，而5個沒被篩檢到的如果是陽性，那也等於沒有篩檢。

該名員工還指出，市場內有些人抽菸口罩戴一半，不然就是聚在一個攤位上喝阿B，都是市場的駐警來查看，但駐警也沒有嚴格管制，僅能說說而已，也不能怎樣；貼文一出後也引發網友紛紛留言，其中有網友證實，在後面梯次的攤商確實篩檢不到，自治會長有強烈要求全部篩完，卻得到北市府回應，「要支援打疫苗」。

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