「歐嚕嚕」隨時保持笑容，溫暖校內師生的心。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

圖書館「貓館長」阿諾也很受師生歡迎。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

「貓館長」阿諾每週三都會在東華附小的圖書館內陪伴孩子讀書。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

浪浪變校犬、校貓，無時無刻陪伴學生的求學過程，是校園中溫馨美好的畫面。原本被棄養的「歐嚕嚕」從浪浪變成國立東華附小的校犬，校方透過浪浪的生命教育，讓學童疼惜動物，找回人與動物間原有的溫度，也因為師生和校犬親密友善的互動關係，讓學校在「教室裡的牠們｜校園犬績優學校選拔」中，榮獲績優學校。

校長鮑明鈞提及歐嚕嚕成為校犬的原由，3年前某個雨天傍晚，原本的校犬「黑寶」和玩伴在路邊嬉戲時，不慎遭撞，屍體橫躺路邊，鄰長不捨，拜託清潔隊載送，校方接獲通知後，冒雨跑到垃圾掩埋，找到遺體直接將其清洗、火化，師生繫手將骨灰埋在校內的樹下，作為一堂可貴的生命教育課程。

黑寶過世後，許多學生懷念有校犬伴讀的時光，鮑明鈞說，當時某位退休老師的農莊外，有隻剛出生沒多久的浪浪，親訓後，在去年1月，約4個月大左右來到學校，成為繼任校犬，並命名為「歐嚕嚕」，學校也將牠視為家人，替牠注入晶片，定期注射預防針等。

歐嚕嚕剛到學校時，看到人就會一溜煙跑到警衛桌下躲起來，隨著慢慢熟悉，現在已是校園中的大明星，甚至每天早上7點多，都會搖著尾巴和鮑明鈞一起在校門口迎接每位學生。

由於浪浪就像孩子般，需要人教導、照料，生病時也有吃藥需求，於是學校成立2組「嚕嚕小天使」隊，由學生協助警衛照料。嚕嚕小天使之一的李忻芸說，照顧歐嚕嚕是件很開心的事，牠之前因眼角膜發炎，每天點眼藥水的過程中，牠一直抗拒，過程很辛苦，不過我們就想到利用鬼抓人的方式來點，沒想到牠竟然會和我們配合，實在太有趣了！

除了歐嚕嚕是校園大明星外，校內還有一隻「貓館長」阿諾也很受歡迎，鮑明鈞說，阿諾是隻全身純白的貓，在他還沒到學校時已經存在，由於牠是校內老師在水溝內發現的浪貓，收養後，每週三都會在圖書館內陪伴孩子讀書，彷彿天使般，靜靜地在旁沈澱孩子的心靈。