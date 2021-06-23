原定828公投反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選等4項公投案，如今添變數。中選會今日發布新聞稿表示，因疫情以致全國三級警戒延長至7月12日，近期選務籌辦恐受影響，因此公投案及相關選務是否延後，將在7月2日提交中選會委員會審議，若有決議再向外界說明。

中選會標誌 (翻攝中選會臉書專頁)

中選會指出，由於疫情指揮中心今日宣布三級警戒期間將延長至7月12日，如此勢必對近期選務的籌辦產生重大影響，因選務辦理需一定的時間準備，且各階段選務工作又環環相扣，必須予以通盤考量。

中選會說，將依疫情警戒狀況及可能發展，連同選務籌備之必要期程與各項重大因素，照疫情指揮中心的決定與指引作決策。就選務部分，包括是否應決定依法改定投票日，而延後辦理投票等等，依法進行滾動式的檢討。

中選會表示，現已在徵詢疫情指揮中心及協辦選務的地方政府意見，等收到回覆後，中選會就會依法進行審議，目前暫定在7月2日提交中選會委員會，屆時若委員會決定出爐，會向外界報告。