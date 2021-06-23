5月疫情大爆發，台灣民意基金會今(23日)公布最新民調顯示，民進黨及國民黨兩大黨雙雙下滑，而台灣民眾黨支持度劇增7.1 個百分點，獲得創黨以來最高的支持度；而民眾黨黨主席、台北市長柯文哲在六都防疫表現中，也名列第2。 精神科醫生沈政男指出，柯文哲是這波防疫的最大贏家，他更指出，蔡政府頻頻打柯踢侯，就是在擔心未來的選舉。

沈政男今在臉書上表示，「為什麼民眾黨最近被青睞？當然是因為台北市防疫做得好嘛」，他指出，這份民調也證明了雙北防疫成績在六都裡最受肯定，而這跟表現機會有關，畢竟疫情熱區是雙北，不過，高雄市長陳其邁是第三名，台中市長盧秀燕是第四名，桃園市長鄭文燦掉反而到了第五名，這點值得鄭市長注意。

沈政男指出，防疫如同作戰，領導人的魄力與氣概，這時最能展現，但鄭文燦在這方面就略遜一些，且從民調數字也可知，吹毛求疵、黨同伐異，影響不了大局，民眾真正在意的是每日新增案例能不能持續下降、病毒能不能漸漸被圍堵，誰能帶給人民安全安心的感受，誰就會得到支持。

沈政男分析，很多人輕蔑侯友宜提出的普篩，結果現在要求普篩最力的是誰？而在這一波疫情裡，誰最先設立快篩站？最先執行廣篩？是不是柯文哲？從快篩站陽性率結果，柯文哲很快掌握了台北市疫情的演變趨勢，比塞車的中央通報系統更快更準，他一開始對疫情趨勢的判斷不怎麼正確，有些大驚小怪，但調整很快，一下子就抓到要領了，同時他也很快就想到要讓北農的人員打疫苗。

沈政男也對其他幾位首長的防疫表現提出看法，指侯友宜，就是穩紮穩打、刻苦耐勞，而且虛心聽從外界建議，精益求精，在大家看著新北新增數字居高不下的時候，以警匪追逐的韌性毅力，逐漸圍堵病毒；而陳其邁如果沒有離開中央，現在還在指揮中心，或許這一波中央防疫會做得更好。

沈政男發現，蔡英文總統施政滿意度在最新民調裡降到了43%，低於不滿意度45%，而蘇內閣更面臨了4成滿意度保衛戰，「為什麼你要一直打柯踢侯？就因為你支持的政治人物漸漸失寵了嘛！你擔心2022與2024嘛」，但一個政治人物與政黨的執政能力如何，日久見真相，人民的眼睛是雪亮的。

至於國產疫苗議題，沈政男則說，這份民調結果和其他民調差不多，也就是如果沒有其他選擇，大部分人還是願意打國產疫苗，但如果有國外疫苗，大部分人寧願選擇舶來品，而在EUA方面，將近半數人不同意只做二期就過關，多於同意。那為什麼很多人還願意打？一是為了保命，二是為了救政府。民調顯示，國產疫苗接受度跟政黨傾向高度相關，這狀況比美國還嚴重，防疫不只是作戰，其實也是選戰的前哨戰。