2分鐘看台灣一年半以來新冠疫情確診人數變化

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國防疫三級警戒延長至7月12日，行政院官員表示，陳時中今天晨會有向行政院長蘇貞昌報告，並說明評估情況，蘇貞昌聽取後支持，拍板全國三級警戒持續延長。至於先前各部會盤點「微解封」方案雖未施行，但各產業適度「微解封」專案，未來待各部會提出後，專案陳報指揮中心研議是否核准開放。

針對全國三級警戒是否延長及應變措施，行政院日前召開內部會議討論，有部會提出，即便三級警戒不解除，只要符合防疫規定，包括靜態場所、不須近距離接觸、可流量控管等，經主管機關與業者提出防疫計畫，經指揮中心以專案同意後，可逐步「微解封」。

另外，行政院副秘書長何佩珊日前致電民進黨立法院黨團成員，詢問對三級警戒調整或分縣市解封看法，有綠委認為不宜分區解封，避免造成疫情擴散。但也有綠委反應，若持續維持三級警戒，直接衝擊民生經濟，民眾反彈大，建議管制措施應視疫情適度鬆綁管制措施。

對於最終拍板全國三級警戒延長至7月12日，據悉，行政院主要考量即將進入暑假，若6月底，若民眾報復性出遊，恐再度因群聚產生防疫破口；此外，雙北市目前仍未達解除警戒標準，若分區解封，將造成民眾跨區移動，傳播鏈會擴大，因此必須維持全國一致規定。

行政院官員透露，蘇貞昌已指示各部會，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，因各產業情況提出相關規畫，專案陳報指揮中心與以有條件核准，至於開放程度及時間，視各部會提案狀況及指揮中心評估而定。