受大陸全面封殺虛擬貨幣影響，近期虛擬貨幣價格出現不小動盪，周二比特幣一度跌破3萬美元大關，慘崩逾12%，狗狗幣也重挫逾20%，讓不少投資人哀鴻遍野，有位日前靠狗狗幣成為百萬富翁的美國男子Glauber Contessoto，周二一天就損失16.7萬美元（約新台幣467萬元）暫時失去百萬富翁頭銜，但他堅持不出售狗狗幣，並看好後市，「無論短期內發生什麼，對我來說都不重要，就是對狗狗幣有信心。」

CNBC報導，Glauber Contessoto期待自己能透過比特幣一夜致富，今年2月投入2.5萬美元購買狗狗幣，當時1枚狗狗幣的價格約在0.045美元左右，隨著5月份狗狗幣寫下0.73美元的新高價，Glauber Contessoto的身價翻漲至100萬美元。

然而近期的重挫卻讓他損失慘重，截至美東時間周二下午4點，Glauber Contessoto持有的狗狗幣只剩下83萬美元的價值，他也不再是百萬富翁，Glauber Contessoto哀怨表示：「直到昨天，我都還是百萬富翁，但我並不是很擔心，如果只有狗狗幣暴跌，但比特幣跟以太幣沒有受創，才會引起我的注意。」

儘管如此，Glauber Contessoto並未打算賣出狗狗幣，甚至有意在下跌時加碼進場，「無論短期內發生什麼，對我來說都不重要，我投入了全部身家，最終一定會成為百萬富翁。」

由於虛擬貨幣波動性大且無明確監管制度，讓不少金融專家嗤之以鼻，但Glauber Contessoto卻認為投資者就是在享受這中間的成就感，「如果你不能忍受波動性，或許你不適合玩虛擬貨幣。」

至於周二虛擬貨幣暴跌的原因，與大陸全面封殺並嚴格限制挖礦活動、強行斷電等措施有關，不過有不少分析師認為，暴跌後並沒有花很久時間反彈，顯示主要是短期投資者失去信心，長線持有的投資者並未受到影響。