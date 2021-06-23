行政院發言人羅秉成。（行政院提供）

行政院昨核發台中火力發電廠特別許可執照增建燃氣機組，台中市長盧秀燕今痛批中火走後門，「什麼叫特權？什麼又叫民主法治？」。對此，行政院發言人羅秉成表示，沒有所謂跳過地方審查，中央准予特照，台電所有電廠設置都是特照，符合構造、建築特殊要件，一切按照程序辦理，沒有問題。

羅秉成表示，台中火力發電廠興建燃氣機組，目標是以氣換煤、增氣減煤，可大幅改善空汙，也有利穩定供電，一旦第一部燃氣機組上線，將可先停兩部燃煤機組，甚至可以拆除其中一部機組。

針對盧秀燕質疑，中央以特照許可跳過地方審查，羅秉成說，政院依建築法第98條規定，受理經濟部申請台電公司台中電廠新建燃氣機組工程特種建築物許政院依建築法第98條規定，受理經濟部申請台電公司台中電廠新建燃氣機組工程特種建築物許可，無須進行都市設計審議作業，因此並無跳過地方審查的問題，且先前過程台中市政府並未表示意見。

此外，台中市政府依「台中市都市設計審議規範」第2點第7款以簽奉市長核准方式，逕於2019年12月4日函送「台中港特定區計畫港埠專用區重大建設計畫認定表」，並追溯自2019年5月9日生效，並據以要求台電公司應送市政府都市設計審議，已逾越都市計畫法台中市施行自治條例第49條授權範圍，違反法律保留原則。

羅秉成提到，增建燃氣機組案已經被延宕15個月，而且台中市政府都部開會審查，反倒盧秀燕主張先拆後見，變成都市設計審查明義，並非真正進行都市設計審查，營建署研究法條後，察覺台中市政府程序不符合法律規定，因此不適用都市計畫設計審查。

羅秉成強調，既然沒有都市計畫審查的義務，就回到原來特照審查，台電其他電廠也都是採取特照審查程序，一切按照程序辦理，並無特權的問題。