公園派出所女警余珮毓（左）載著迷路柴犬回警所，與其主人相聚。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

又傳小動物報警！1隻迷路的公柴犬，20日在台中公園內慌亂遊走，遇到騎電動巡邏機車的公園派出所女警余珮毓，余見柴犬靈活眼珠不斷盯著她，腳不斷踩踏，似乎「有事請求」，且獲報有人愛犬在公園走失了，她隨即叫1聲「Herry」的犬名，公柴立即跳上警車腳踏板跟隨回警所，終於與男主人重逢。

台中市警第二分局公園派出所指出，36歲林姓男主人當時心急如焚，持著手電筒在公園找愛犬，遍尋不著，愛犬「Herry」在公園走失了；疫情期間，宅在家的寵物可能悶太久，主人一帶出門，疑受到外界環境的驚嚇脫韁而出，一不注意就脫離主人視線。

公園派出所女警余珮毓表示，她巡邏時發現迷路的公柴犬，感覺牠很慌亂，不停打轉，似乎在找主人，牠發現巡邏用電動機車出現，敏捷跳上腳踏板，彷彿是要「報案」、相當聰明，立馬帶牠回警所，林男一見愛犬出現、非常開心，不斷感謝警方幫忙。

余珮毓說，「Herry」是在公園內「鳥居」逗留，她輕喚「Herry，過來！」，應該是柴犬感受她是善意的，要帶牠去找主人，毫無敵意的直接跳上警用電動機車腳踏板上、乖乖坐好。林男找了愛犬1個多小時後，被員警通知認領時，開心奔回警所，見到「Herry」熱情擁抱。

台中市警第二分局長蔡元戎呼籲，照顧毛小孩不僅是飼主應盡的責任與義務，更應避免放養或疏縱；外出時，飼主必須以牽繩或鍊圈束好寵物，避免傷害他人的財產及自由。