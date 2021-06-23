新北市今日新增45例本土確診，居家隔離列管2212人；新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，今日新增個案有76％為家戶感染，另外有3例是不明感染源，正積極查證感染源，這是最需要注意的部分。

侯友宜表示，今日新增45例本土確診，中和新增10例、三重7例、板橋與新莊各6例、蘆洲3例、永和、土城、五股和三峽各2例；5名確診者住院治療中，其餘40人送往集中檢疫中心安置。新北市累計6247例確診，其中4143人已經解除隔離。

侯友宜說，今日新增個案部分，家戶感染有34人、佔比7成6，但其中有19人屬於居家隔離對象，在14天潛伏期陰轉陽確診，因此接觸者都在掌握中，另外感染源來自醫療院所有2例，感染源來自職場有6例確診，其中包括北農2例、一般公司3例、補習班1例。

侯友宜說，值得注意的是，今天有3例確診者為不明感染源，衛生局正積極查證中，占比約7％，雖然比例比較低，但仍找不到感染源在哪，這是最需要關心的部分。