印度偵測到愈來愈多Delta+變種病毒病例。

印度驚現Delta變種病毒的變異株「Delta+」，目前境內已經發現40病例，「Delta+」具有傳播性更強、和肺部細胞受體結合能力更強、可能降低抗體反應能力等3大特色，印度指「Delta+」最初是在歐洲偵測到，目前這隻病毒株已經蔓延至英國、美國等10國。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、新德里電視台（NDTV）報導，印度政府昨（22）日宣布，境內出現22例「Delta+」（Delta Plus）變種病毒確診案例，分別分散在西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、北部馬德雅省（Madhya Pradesh）及南部克勒拉省（Kerala）。

不過消息人士今（23）日透露，「Delta+」病例不只出現在這3個省，目前印度已經發現超過40起相關病例。

印度衛生部指出，從Delta進一步突變而來的「Delta+」變異株又被稱為「B.1.617.2.1」或「AY.1」，具有傳播性更強、和肺部細胞受體結合能力更強、可能降低單株抗體反應能力等3大特性。

印度衛生部已經建議發現病例的省份即刻升級防疫措施，包括禁止民眾群聚、進行大規模篩檢、疫調與追蹤病毒蹤跡、以及讓優先族群接種疫苗。

不只印度，印度政府證實，包括美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、中國、俄羅斯等9國都已經偵測到「Delta+」病毒。

《印度時報》（Times of India）先前報導，印度科學及工業研究委員會（Council of Scientific and Industrial Research，CSIR）基因與綜合生物研究所（Institute of Genomics and Integrative Biology，IGIB）科學家史嘉力亞（Vinod Scaria）指出，「Delta+」變異株是在Delta病毒的棘狀蛋白上有K417N位點突變，這個位點突變讓科學家擔心「Delta+」可能具備抵抗結合單株抗體casirivimab和imdevimab雞尾酒式抗體療法的能力。

另外，印度官方智庫NITI Aayog成員保羅（VK Paul）表示，「Delta+」變異株最初是在3月於歐洲偵測到。史嘉力亞指出，目前歐洲、亞洲、美國已經發現了127個基因序列。