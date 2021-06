印度偵測到愈來愈多Delta+變種病毒病例。

印度驚現Delta變種病毒的變異株「Delta+」,目前境內已經發現40病例,「Delta+」具有傳播性更強、和肺部細胞受體結合能力更強、可能降低抗體反應能力等3大特色,印度指「Delta+」最初是在歐洲偵測到,目前這隻病毒株已經蔓延至英國、美國等10國。

綜合《印度斯坦時報》(Hindustan Times)、新德里電視台(NDTV)報導,印度政府昨(22)日宣布,境內出現22例「Delta+」(Delta Plus)變種病毒確診案例,分別分散在西部的馬哈拉什特拉省(Maharashtra)、北部馬德雅省(Madhya Pradesh)及南部克勒拉省(Kerala)。

不過消息人士今(23)日透露,「Delta+」病例不只出現在這3個省,目前印度已經發現超過40起相關病例。

印度衛生部指出,從Delta進一步突變而來的「Delta+」變異株又被稱為「B.1.617.2.1」或「AY.1」,具有傳播性更強、和肺部細胞受體結合能力更強、可能降低單株抗體反應能力等3大特性。

印度衛生部已經建議發現病例的省份即刻升級防疫措施,包括禁止民眾群聚、進行大規模篩檢、疫調與追蹤病毒蹤跡、以及讓優先族群接種疫苗。

不只印度,印度政府證實,包括美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、中國、俄羅斯等9國都已經偵測到「Delta+」病毒。

《印度時報》(Times of India)先前報導,印度科學及工業研究委員會(Council of Scientific and Industrial Research,CSIR)基因與綜合生物研究所(Institute of Genomics and Integrative Biology,IGIB)科學家史嘉力亞(Vinod Scaria)指出,「Delta+」變異株是在Delta病毒的棘狀蛋白上有K417N位點突變,這個位點突變讓科學家擔心「Delta+」可能具備抵抗結合單株抗體casirivimab和imdevimab雞尾酒式抗體療法的能力。

另外,印度官方智庫NITI Aayog成員保羅(VK Paul)表示,「Delta+」變異株最初是在3月於歐洲偵測到。史嘉力亞指出,目前歐洲、亞洲、美國已經發現了127個基因序列。