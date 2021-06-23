《商情》聯準會不會因通膨疑慮升息 銅價上揚 15:252021/06/23 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 發表就緊縮貨幣政策，重申了央行旨在鼓勵就業市場的復甦，而不是僅針對即將發生的通膨而加速升息，導致周三銅價上揚。上周投資者擔心央行可能比預期更快收緊貨幣政策，導致LME銅價下跌8.6%，為2020年3月以來最大單周跌幅。 周三(6/23)截至台北時間14:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.43%，報每公噸9,340.5美元。(商品行情網) REITs物美價廉 可望吸引長線資金進駐 《商情》美元走跌 銅價從10周低點反彈上揚 #上揚 #銅價 #聯準會 #通膨 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》舊金山聯準銀行總裁：激勵措施估今年底或明年初退場 17:072021/06/23 財經 聯準會主席國會作證 預期高通膨很快消退 04:472021/06/23 國際 《商情》買盤趨於保守 紐約期金走低 10:022021/06/23 財經 《韓股》網路雙雄助攻 KOSPI收紅 16:162021/06/23 財經 《盤中解析》資金大挪移 航運轉電金、衝關17300 11:272021/06/23 財經 《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 11:272021/06/23 財經 台股開盤漲百點 鋼鐵人接棒航海王走揚 台積電回穩漲5元 09:102021/06/23 財經 鮑爾淡化通膨隱憂 美股早盤表現平淡 那指續創高 22:052021/06/23 財經 Fed髮夾彎不談升息了 鮑爾掛保證通膨災難不會發生 09:322021/06/23 財經 《美股掃瞄》比特幣反彈＋科技巨頭領軍 那斯達克指數創收盤新高 09:112021/06/23 財經 《國際金融》巴西央行下次會議 升息100個基點可能性升高 16:162021/06/23 財經 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 印度疫情趨緩逐步解封 專家1原因狂勸：千萬不要 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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