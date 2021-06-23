隨著美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 發表就緊縮貨幣政策，重申了央行旨在鼓勵就業市場的復甦，而不是僅針對即將發生的通膨而加速升息，導致周三銅價上揚。上周投資者擔心央行可能比預期更快收緊貨幣政策，導致LME銅價下跌8.6%，為2020年3月以來最大單周跌幅。

周三(6/23)截至台北時間14:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.43%，報每公噸9,340.5美元。(商品行情網)