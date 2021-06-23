國泰金(2882)及台大產學團隊今天公布第2季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，上修今年GDP預測至5％，不過5月若無本土疫情升溫，原本預期可達6％，研判有80％的機率落在4.0～5.8％。而2點中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至7月12日，該團隊也認為，三級警戒延長，民間消費恐怕持續受到影響，能否保5還要努力。

國泰台大產學團隊指出，5月本土疫情升溫前，美歐中等主要國家景氣回溫，帶動傳產需求明顯改善，加上5G、半導體維持結構性成長，供應鏈緊俏亦推升企業資本支出，激勵台灣第1季外需與投資強勁成長，全年GDP成長率本有機會上看6％。

但三級警戒管制措施後，導致民間消費等內需大受影響，因而限縮景氣上修幅度。因此今天上修2021年台灣經濟成長率預測值由4.2％提高至5.0％；研判全年成長率有80％的機率落在4.0～5.8％之間(原為3.5～5.0％)。

而三級警戒措施不利民眾消費活動，該團隊下修民間消費成長。不過，考量政府紓困措施可稍緩和消費降幅，加上去年基期偏低，預期民間消費仍可維持2％以上成長。

5月國內疫情急速惡化迫使政府祭出三級警戒，民間消費等國內需求遭逢打擊，拖累整體景氣表現。所幸，美歐等海外終端需求穩健，為外需提供支撐，搭配國內疫情逐漸受控與疫苗施打步上軌道，第3季台灣景氣有望止跌回穩。

今年7～9月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣衰退之「雨」，波動於景氣低迷的「陰」與景氣穩定的「朗」之間；出現「陰」與「朗」的機率將在40％以上。

影響2021年經濟成長與金融情勢的主要因素包括：台灣新冠肺炎疫情、疫苗接種速度與國產疫苗有效性風險；全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性；美中爭端與國際政治的不確定性；主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；美歐中景氣復甦、新興科技應用需求暢旺，有利出口。