國民黨屏東縣黨部募集防疫物資，轉送員警等第一線防疫人員，更號召民眾一同響應。（民進黨屏東縣黨部提供／林和生屏東傳真）

屏東一名洪姓大學生以「屏東囝仔」名義，在網路號召匿名捐贈活動，吸引不少萬丹同鄉的國中、小學生響應，有人拿零用錢、挖豬公，集資購買防疫物資，親友被善舉感動，紛紛掏錢響應，23日共募集1000個護目鏡，交由衛生局統籌分給縣內醫療院所使用。

協助捐贈的民進黨屏東縣議員許展維感動地說，最初只是幾個萬丹學子發想，其中不少還是未成年，用自己少少的零用錢、壓歲錢、小豬公，在能力範圍內購買醫護需要的護目鏡，卻引來家長與學校老師關注，在長輩許可後，正式透過網路號召串聯捐贈活動。

所有人皆匿名捐款，由學子燃放的善意火花，透過家長群組串聯下星火燎原，短短1個月時間，募集5萬5000元，隨即訂購1000個護目鏡；許展維將愛心募集來的5大箱護目鏡親送屏縣衛生局，並由屏東縣衛生局長施丞貴代頒感謝狀，感謝這群屏東囝仔的善舉。

除此之外，國民黨屏東縣黨部也募集防護面罩2000個及防疫護目鏡300個，捐給屏東縣警察局、屏東市等幾處鄉鎮市公所，希望這些重要防疫配備可供第一線清潔隊員和員警佩戴，在疫苗尚未充足前，能加強防護。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，台灣目前處在三級警戒狀態，很多行業都受到影響，更有不少社會弱勢民眾生活陷入困頓。

因此，黨部與屏東縣民眾服務社聯合推動「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」關懷弱勢計畫，希望藉由活動，募集包括白米、罐頭、麵條等民生物資，協助弱勢解決燃眉之急，也盼大眾不分黨派，一起共襄盛舉。