關島政府推出疫苗支援企劃AIR V＆V（Vaccines ＆ Vacation），將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，繼雄獅旅遊開出第一槍，鳳凰也宣布即日起開始預購。鳳凰總經理卞傑民表示，雖然自由行的利潤不高，但對旅遊業仍是條活路，也很高興相關消息一出，便接到許多詢問及預購。

關島政府推出AIR V＆V（Vaccines ＆ Vacation）計畫後，鳳凰旅遊隨即成立專案小組，規劃五天四夜「關島機＋酒」套裝產品，並與長榮航空洽商關島航線機位，目前採預售模式，主打7／6、7／10以及7／14三個航次。消息一出，便接獲許多旅客詢問，甚至下單預購，活絡的氛圍也讓站在第一線的旅遊同仁感受到許久未見的曙光。

鳳凰旅遊推出的「關島機＋酒」套裝組合，價位落在45900元至49900元之間，採用長榮航空直飛航班，只要3.5小時就能抵達關島，而台灣旅客入境關島只須持六個月以上效期的中華民國「護照」及「身分證」正本與登機前72小時之陰性核酸檢測報告即可入境，加上當地舒適宜人的氣候以及悠閒度假的氛圍，對於台灣旅客的吸引力相對較大。