針對屬數位原生世代的Z世代（18~26歲）資策會產業情報研究所（MIC）對Z世代網友進行裝置使用偏好、消費與理財習慣調查，發現Z世代有近五成隨時隨地都在滑手機對手機品牌的偏好高度集中於Apple，將近一半。理財則偏保守，超過5成錢存銀行，僅22％投資股票。

調查Z世代的裝置偏好，無意外有高度連網需求，近半數用戶習慣隨時隨地滑手機。對手機品牌偏好高度集中於Apple，有48.3％，其次依序為三星、ASUS、OPPO與小米。除手機外，以筆電（72.4％）比例最高，高於桌機與平板。持有的遊戲機中，以Switch的15.8％居冠，其次為Wii／Wii U與PlayStation系列。

資策會MIC指出，Z世代最常付費的前五大數位服務，依序為線上購物、線上訂票、美食平台外送、線上訂房與線上購書／租書／訂閱雜誌（32.8％）。

資策會MIC調查顯示，在疫情過後，Z世代最願意付費的消費類型為美食旅遊（49％），遠超過第二名的電影院（14.6％），以及其他如運動健康（8.6％）、數位遊戲（7.5％）、現場展演（6.9％）等消費。其中，女性有57.3％願把錢花在美食旅遊，高過男性的40.7％。

除了消費習慣，資策會MIC也觀測Ｚ世代的理財模式，超過半數Z世代以銀行存款（52％）作為最主要的理財工具，22.4％選擇股票、3.8％選擇購買外幣，另也有5.2％無理財習慣。產業分析師吳柏羲觀察，多數Z世代仍習慣偏向保守的理財方式，但由於Z世代熟悉資訊軟硬體操作的特性，調查顯示仍有近三成願意嘗試其他理財管道。