演藝圈長年以來有許多不解之謎，例如45歲大陸男星陳坤10多年前公開宣布當爸，兒子陳尊佑（優優）2002年出生，如今已19歲，但陳坤至今從未透露孩子生母是誰，只默默一肩扛起單親爸爸責任。最近網上瘋傳陳坤兒子生母身分疑似曝光，熱情粉絲看不下去，要求陳坤提告並澄清，陳坤今(23日)中午也回應了。

陳坤過去被問到兒子生母態度總是低調，被主持人金星問到此事，陳坤表示會跟兒子說：「你沒有別人，你只有我」，「小燕子」黃奕前夫黃毅清2016年則發文稱知道真相，說是陳坤去找代孕幫忙生的，當然不知道生母是誰，但這爆料始終未獲得陳坤本人回應。

網友瘋傳陳坤兒子生母。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

最近陳坤回應兒子跟朋友吃飯照片，被眼尖網友揪出其中一位中年女子跟當年的小保姆外型很像，又猜測中年女子身邊兩位長輩便是她的父母，自稱：「是不是揭開了天涯未解之謎？」文章被瘋傳後，陳坤粉絲、微博網友「maymaymay7」標註陳坤，呼籲他提告以保護兒子，陳坤則說：「怎麼辦？澄清啥？去和造謠者爭論是非黑白？說他們說得不對？」

粉絲提醒陳坤提告。（圖／翻攝自maymaymay7微博）

對於網上傳言，陳坤今中午終於正式發文，但並非澄清，而是寫下：「自己的生活，自己過好，對得起自己，就是幸福。不要強迫別人接受自己，因為他們接不接受，你都可以活成自己喜歡的樣子​​​​」。網友「maymaymay7」不領情，反嗆：「一腳踢翻心靈鴨湯，我都喝膩了。現在是法治社會了大哥」，陳坤又回：「我不………我喜歡繼續雞湯……」，仍不打算隨之起舞，看來真相只有當事人才明瞭。