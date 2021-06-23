沈姓男子在車上掙扎，隨即跳車逃逸並躲藏4天後才被警方找到，現人已入監服刑。（圖：民眾提供）

北市延平北路3段，18日下午4點多發生黑幫當街擄人，1名穿著白T侐男子被強擄上車，隨即掙脫跳車躲在巷弄，又藏身在新北市汐止4天，最後警方循線找到被害人租屋處，才知道沈姓被害人因毒品、詐欺案已遭北檢、雄檢通緝，近日要入監執行，疑因債務糾紛，遭呂姓男子夥同廖、翁等5人堵人，警訊後將犯案的呂等5人依妨害自由函辦，而被害沈男現已入監服刑。

被害沈男因涉犯詐欺、毒品案遭判刑定讞，因疫情期間暫緩入監服刑，為了躲避仇家，近日到大同區租房子，反遭30歲呂男鎖定，趁著他外出時，找來另外4人開2台車，打算將沈男綁走逼迫還錢，不料18日下午4點逞兇，沈男奮力反抗，一旁還有路人見狀報案，呂等人擄人破局只好逃逸。

沈跳車後先躲在路邊，呂等人悻悻然離去，沈才搭車到汐止火車站一帶躲藏，警方當天根據車牌已找到呂嫌等人，但被害人因通緝身分，一直消失不出面，直到22日警方才找沈男，訊後移送北檢執行入監。

不過，警方懷疑呂等人當街擄人，絕非為了單純20萬債務，懷疑後面牽涉其他刑案，現已展開調查，釐清防疫情期間囂張擄人真實原因，持續清查是否涉及幫派、組織犯罪等案件。

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