侯友宜主持防疫會議。

北農群聚案持續延燒，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市昨日篩檢人數達1萬52人，最後找出17名陽性個案，經初步疫調，有6人與北農群聚案相關，包括4名北農攤商、2名在環南市場工作者，鼓勵大家及早來快篩，雙北共同合作，及早解決北農群聚問題。

侯友宜說，北農55例群聚案中，目前有29例住在新北市、24例住在台北市、2例在基隆市，新北個案還是佔了一半，一定會共同承擔解決問題，新北市昨天篩檢量暴增到1萬52人，扣掉3627人是板橋與三重果菜市場擴大篩檢的部分外，另有6425名一般民眾前來篩檢。