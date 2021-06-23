民眾黨先前被爆出黨務人員及黨工在立法院黨團辦公，遭批評「寄生國會」。為撕掉寄生國會標籤，民眾黨今宣布，已經尋覓到新黨部並完成裝修，6月中旬已完成搬遷工作，僅因目前仍在全國三級警戒階段，黨部同仁分批居家辦公，預計原本在黨團的黨工約15人，未來將會移往新黨部辦公。

民眾黨祕書長謝立功表示，過去有許多黨部人力支援國會黨團，隨著人員越來越多，原來空間已容納不下所有夥伴，因此決定搬遷至現址，未來相信所有黨部人員集中辦公，會更有效率完成民眾期待。

台北市長兼黨主席柯文哲，過去每周三例行前往黨團辦公室舉行黨政聯繫會報，目前防疫期間多以視訊會議，未來黨政聯繫會報也都會移往中央黨部舉行會議。

此外，對於柯文哲防疫表現是否會帶動民眾黨聲勢，甚至牽動民眾黨2022選情，謝立功強調，民眾黨持續努力中，但現在談明年選舉可能言之過早，眼前最重要的是防疫工作。

據悉，民眾黨新黨部位在杭州南路一段，距離立法院僅5至10分鐘路程，方便往來黨團與黨部間；原在黨團辦公的國家治理學院、財務等人員，將一併移到新黨部。