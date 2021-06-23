台北農產運銷公司新冠肺炎群聚感染事件延燒不斷，疫情指揮中心今（23）日因此啟動「市場專案」，預計從明（24）日零時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。另一方面，台北市長柯文哲則打算祭出「通殺」戰術，表示要將所有人員納入疫苗施打對象，不過該方法有專家認為「緩不濟急」，防堵新冠病毒效果可能有限，還少了3個步驟。

今（23）日上午，傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台大兒醫感染科權威醫師李秉穎接受資深媒體人周玉蔻電台訪問，針對柯文哲打算以全面施打疫苗處理北農群聚感染一事，以及「打疫苗是控制確診感染人數增加的有效方法嗎？」等問題表達看法。

李秉穎提到，有些病毒在爆發疫情後，打疫苗確實有效，因為「剛好碰到它潛伏期的話，可能一半的感染就不會發病了」，但這只限定「潛伏期很長」的疾病，如德國麻疹潛伏期10-14天、A型肝炎潛伏期長達1、2個月。

至於新冠肺炎，由於70% 、80%以上感染在7日內發病，潛伏期較短，打疫苗要等待14天才有效果，因此李秉穎直言打疫苗恐是「緩不濟急」。

這也就是說，此舉對第一波疫情可能不會有預期效果，但對於第二波、第三波疫情就會有效。話鋒一轉，李秉穎客觀地表示，這新戰術過去沒有實證經驗，所以目前也尚無確切定論。無論如何，針對北農可能出現的感染，他認為還是得確實做好匡列、篩檢、隔離，才能有效圍堵。

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