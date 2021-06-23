台中慈濟醫院牙科主任陳萬宜首次參與快篩採檢，將心比心用手感讓受檢者不會太不舒服。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

東勢區農會果菜市場落實防疫措施進入必須量測體溫。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

東勢區農會果菜市場受檢者排隊，保持社交距離。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中市政府避免北農效應重演，對全市七大批發市場設立快篩站。台中慈濟醫院23日配合衛生局措施，在東勢區農會果菜市場設立快篩站，一個上午完成179人篩檢，結果全為陰性。果菜市場主任傅春光特別感恩市政府與臺中慈濟醫院協助，讓果農能安心交易。

台中慈濟醫院醫護檢驗與行政13人組成快篩團隊，一早進駐東勢區果菜市場，山區下著小雨，潮溼空氣微涼，場地布置、醫護團隊著裝完成後，分兩條動線進行篩檢。

東勢區農會果菜市場主任傅春光指出，疫情去年爆發以來就很擔心，雖然東勢地區相對偏遠，果農受感染的機會較少，但大家往來接觸頻率愈高，傳染是潛在的風險。東勢農會果菜市場是產地批發市場，承銷商來自北中南各地，需要管控好進場人員的安全，讓大家來交易沒有後顧之憂。

傅春光表示，在市政府與慈濟醫院的幫忙下，終於能針對果菜市場員工與批發承銷商等人造冊，做全場快篩。採檢對象除了員工，也包括市場交易經常往來的對象，希望能保障大家的安全。

篩檢分兩線進行，從上午9時到11時30分，共有179人完成採檢，過程井然有序。「很多人採檢後都說很痠、不舒服。」但傅春光表示，沒有特別感覺。果菜市場員工劉小姐也說，一開始很緊張，但不斷告訴自己一定要放鬆，不然愈緊張會愈不舒服，結果沒有想像的可怕。

多次參與快篩採檢的台中慈濟醫院核子醫學科主任陳慶元表示，很高興能到東勢區農會果菜市場，替好朋友做快篩服務，讓大家都能安心工作。第一次到社區快篩站的牙科主任陳萬宜，因為在醫院也有接受採檢的經驗，將心比心「憑藉手感，遇到有阻力時繞過去，就能讓接受採檢的人舒服一點。」

復健科技術副主任林啟文參與快篩站經驗豐富，他表示，加入團隊月餘，體會共同使命感下的強烈動力，各種防疫志願活動，同仁們幾乎都得快點預約，不然名額有限還搶不到。