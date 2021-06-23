藝人紀曉君跟老公孫庭浩結婚6年多，育有一女「波妞」，但近來礙於疫情影響，工作幾乎都沒了，讓老公要求她別再唱歌並搬回台東，這讓她忍不住怒嗆：「離婚免談，分居OK」，立刻引起網友熱議。

紀曉君在臉書透露因為疫情影響，導致工作紛紛喊卡，老公孫庭浩便要求她不要再唱歌，並且搬回台東，否則可能得面臨分居狀況，這讓她大動肝火表示曾代表國家付出聲音，如今卻被老公阻止唱歌，不禁感概：「難道因為疫情都變了嗎？婚姻模式也變了嗎？」更怒嗆老公：「孩子還小，要跟我離婚免談啦！分居OK啦！煩死了。」不過隨後便刪文。

事後，紀曉君再度發文強調不管臉書說了些什麼，都是自己想發洩或分享，也跟所有人喊話：「不想看就不要進來看，看了不爽也不關你的事」，認為都是自己的家務事，不懂為何很多外人要來評論，更撂下狠話：「以為你是我家人還是我的爸爸媽媽」，根據《ETtoday》報導，紀曉君助理對此做出回應：「二姐她沒事！他們都很好！只是在用臉書紀錄日常，希望疫情早日舒緩！謝謝大家的關心。」

紀曉君在疫情影響之下，據悉已有四場活動受到影響，更曾發文表示心疼老公白天晚上都要工作，自己便負責把關老公的健康安全，替他確實做好消毒等防疫工作，也因為女兒的關係，有領到孩童家庭防疫補貼。

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