1名網友日前住院，因疫情期間沒辦法住單人病房，他抱怨隔壁病床的病人平時喜歡吹很冷的冷氣，溫度要調至15至20度，他反覆調整回正常溫度，對方還會偷偷調回低溫，讓他幾乎整晚都沒辦法好好睡覺，身上還得裹防風外套，相當崩潰。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前住院，因疫情期間醫療量能緊繃，不能更換病房，與他同一病房的隔壁病患每次都將冷氣溫度條非常低，「遇到來醫院冷氣吹到飽的，溫度調15至20度」，他每次都與對方反覆使用遙控器調整溫度，最後妥協調成23度，對方仍私下再調至更低溫。

該網友無奈說「白天凍整天，晚上凍醒，凌晨兩點還瞪著天花板跟亮亮的隔壁床」；求助護理師，對方回應病房沒規定冷氣溫度，他最後只好拿防風外套裹身體、戴口罩保溫，小孩也需蓋兩層被，還要時時下樓買熱飲，他崩潰的說「到底為何？難道在家吹冷氣也是室溫15至20度嗎？護士說隔壁床病人不需要低溫環境啊」

網友因疫情期間沒辦法住單人病房，他抱怨隔壁病床的病人平時喜歡吹很冷的冷氣，溫度要調至15至20度。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

許多網友則留言回覆，「隔壁床太沒有同理心了」、「在病房裡兩邊都有人在的時候問護理師，『病房太冷了，我好像有點感冒症狀』並故意咳嗽給對方聽」、「我遇到過調高的，搞得病房內跟三溫暖一樣」、「可以請值班護理長來處理比較快」、「我會白天故意講電話，講空調溫度冷死了的話，看對方是否有聽懂」。