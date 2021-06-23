北部張姓男子不滿與女友的感情被另名少女友人介入，將網上下載的女性裸照混搭少女睡覺照，傳給少女勒索10萬元，並要求匯款至人頭帳戶。台北地院認為，張男行為同時涉犯恐嚇取財、洗錢未遂罪，考量他已與少女和解，遂依罪責較重的洗錢未遂罪判刑6月，併科罰金2萬元，可上訴。

張男與少女原是朋友，2018年5月間利用與少女獨處機會，偷拍少女睡覺照片，後因不滿少女介入他與女友的關係，隔年5、6月間使用IG，傳2張女性裸照給少女看後立刻收回，再補傳少女睡覺照，佯稱他持有少女裸照，要脅少女匯款10萬元，少女因此報警提告。

少女供稱，2張裸照主角穿戴的項鍊、身上刺青及胸部上的痣都與她相同，應該就是她的裸照；她2018年8月因與男友分手，心情不好，到KTV與朋友唱歌喝醉，醒來後發現自己躺在旅館，只有張男在旁邊陪伴，回想當天自己的穿著，認為張男可能就是趁那時候拍的。

張男雖承認要脅少女給錢，但否認有拍裸照，辯稱是在網路上隨便下載的，他僅有拍少女的睡覺照片。檢方偵結，依恐嚇取財、洗錢、拍攝少年猥褻照片等罪起訴張男。

北院認為，拍裸照部分只有少女單一指述，拍照過程只是揣測，且證詞前後不一致，遂認定此部分罪嫌不足，但張男確實涉犯恐嚇取財未遂，且要求少女匯款的帳戶不是自己的，企圖隱匿不法所得來源及去向，另構成洗錢未遂罪，遂依刑責較重的洗錢未遂罪處斷。

北院審酌張男動機、手段，有公共危險前科，審理期間坦承部分犯行，並與少女達成和解，補償少女損失，以及其家庭、經濟狀況等情狀後，依法判刑。

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