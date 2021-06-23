台塑生醫研發暨生產領域橫跨抗菌噴霧、抗原快篩、新冠快篩、生活中會用到的各項抗菌產品等，是台灣拿下最多SNQ防疫認證項數的廠商。台塑生醫取得亞洲最權威病毒研究機構「長庚大學新興病毒感染研究中心」P3實驗室報告，證實旗下商品「Dr’s Formula抗菌噴霧」可有效抑制新冠病毒(SARS-CoV-2)，且抑制率大於99.99%。

坊間抗菌噴霧類產品能達到「病毒等級防護」的卻是少之又少，台塑生醫指出，抗菌噴霧已累計通過11項病毒的測試驗證，包含腸病毒(71型、D68、B3)、A型流感(H1N1、H3N2、H7N9)、B型流感(維多利亞株、山形株等)、貓杯狀病毒(類諾羅病毒)等，都具有相當高的抑制率，且這其中包含「有外套膜」跟「無外套膜」兩大類型的病毒，顯示其適用性相當廣泛。

台塑生醫副總劉慧啟表示，在防疫領域一直多元的發展，也高度期待著這份測試報告，2020年疫情爆發，由於病毒碼取得不易，且測試風險高，我們一直尋求海內外的高端測試機構而未果，今日Dr’s Formula抗菌噴霧終於取得實證能有效抑制新冠病毒，實在感到很榮耀。

台塑生醫抗菌噴霧主要成分來自天然葡萄柚籽萃取，台塑生醫研發中心組長林俊杰表示，市場上不只有一家使用葡萄柚籽萃取，但萃取方法與核心成份濃縮精萃才是影響配方效度的關鍵。台塑生醫抗菌噴霧不僅噴用當下讓病毒失去活性，關鍵是能形成保護膜，達到長效抑菌。