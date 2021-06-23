疫情之下，將進入職場的畢業生面臨重大挑戰。在昨晚一場線上對談中，台大教授葉丙成表示，未來有65％工作現在還未出現，因此年輕人應該敢於為自己做選擇；遠山呼喚共同創辦人林子鈞則建議，培養獨立思考及自學能力，以因應未來競爭。

葉丙成、林子鈞昨（22）夜同台發起線上對談，吸引超過千位師生熱烈響應。此場對談以林子鈞的創業故事為主軸，2015年尼泊爾發生強震，當時就讀台大經濟系二年級的林子鈞前往震央，協助兒童重返學校，卻從此走上了一條不一樣的人生道路。

葉丙成分享未來的求職趨勢，「世界變化劇烈，英國牛津大學研究，有 47％工作未來會消失。英國勞動部研究，孩子們長大後的工作，有65％的還未出現。」面對後疫情時代，他鼓勵年輕人，「別怕浪費時間尋找熱情，因為社會正等待新世代創造影響力」！

葉丙成說，「年輕人才是最了解新知識的族群，既然如此，年輕人應該敢於為自己做選擇。」他也期許台灣年輕人勇敢打開國際視野，為世界創造影響力！

超過6成的報名者共同的問題就是「如何面對迷惘、找尋熱情」。林子鈞認為，「迷惘代表你還想要嘗試，不是一個壞的狀態；而若你找到『失敗後仍會想要嘗試的事物』，這就是你的熱情所在。」

許多學生也探詢，長時間維持熱情的秘訣是什麼。林子鈞解釋，「熱情會消失，是因為它被看成一種工作態度，然而熱情應該是一種生活方式。若是如此，不管成功、失敗，都是一種前進。」

林子鈞以17歲的東南亞青年人才，主動要求成為遠山呼喚實習生為例，表示職涯發展、求職規則已經不同，求職沒有國界，成績只是參考，更重視實際經驗、創新能力。林子鈞分享，「自學能力」及「獨立思考」這兩項能力會非常重要，因為課本來不及告訴你世界的樣子，單一技能往往不足以應付當今的挑戰，世界變化太快了。

在自學能力方面，以Podcast、區塊鏈、虛擬大學的出現為例，說明近年來閱聽行為、交易模式、學習行為的改變。林子鈞說，「當世界不斷變化，擁有自學的習慣與能力，才能率先掌握趨勢，主動為人生做出選擇。」