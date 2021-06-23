因應疫情影響娛樂消費 ，北市財政局表示，娛樂產業受到嚴重衝擊，北市府於22日提報議會修正《臺北市娛樂稅徵收自治條例》，將娛樂稅徵收率減半課徵，再延長1年至明年6月30日，經市議會於22日大會完成二、三讀程序，待公布後即可實施。

財政局說明，北市因應肺炎疫情對國內經濟、社會的衝擊，為減輕娛樂業者的負擔，促進產業發展，北市府去年增訂《臺北市娛樂稅徵收自治條例》第5條之1，自去年12月1日起至今年6月30日，全面調降娛樂稅徵收率。

財政局表示，考量今年5月防疫警戒提升為三級，北市休閒娛樂場所及觀展觀賽場所等暫停營業，為持續減輕娛樂產業的負擔，並配合中央訂定的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期間延長至明年6月30日，北市也修正延長娛樂稅徵收率減半，適用期間至明年6月30日。

財政局進一步表示，待疫情趨緩，可從事娛樂活動，在期間內均可減半課徵娛樂稅，藉此協助業者度過難關，另外娛樂稅的實際納稅義務人是消費者，因此要特別呼籲娛樂業者，等疫情趨緩後，減半課徵的利益，應提供優惠回饋給消費者，以提升民眾娛樂消費意願，有利共創人民、業者及市府三贏。